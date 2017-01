Com Frank Underwood, Netflix faz paródia de Cristina Kirchner em áudio

Nesta semana, uma rádio argentina divulgou um áudio de uma conversa telefônica entre a ex-presidente Cristina Kirchner e Oscar Parrilli, que foi chefe da Agencia Federal de Inteligencia, versao argentina da Abin. No áudio, de julho do ano passado, Parrilli atende o telefone perguntando quem é, ao que a ex-presidente responde: “¡Yo, Cristina! ¡Pelotudo!“, algo como “Eu, Cristina! Imbecil“. A fala dela foi imitada em uma paródia feita pela Netflix Latam no Facebook e no Twitter, com um gif em que Frank Underwood, personagem central de House of Cards, fala a um celular e responde no mesmo tom: “Eu, Frank. Pelotudo!” A conversa entre Cristina e Parrilli virou Trending Topic nas redes sociais com a hashtag #UsaInternetPelotudo e muitos fazendo piada com a desinformaçao no país. A razao: durante o papo, o chefe da inteligência argentina diz que está esperando o jornal chegar para comprá-lo e ler uma matéria sobre a qual falam. A presidente entao responde, sem papas na língua: “¡Pero entrá por Internet, Oscar!” (ou “Mas veja na internet, Oscar!“) Parrilli se enrola, diz que está no carro, depois afirma que está na casa do filho… E a ex-presidente dá o recado: “Bueno, que sé yo, andate a tu casa y ponete a laburar” (“Bom, sei lá, vai pra sua casa e começa a trabalhar“). Claro que a Netflix, que aproveitou a posse de Trump para divulgar o teaser da 5ª temporada de House of Cards, nao ia deixar barato. ;-)

