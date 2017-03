Com o ‘Art Directors Day’, DM9 recruta diretores de arte de todo o mundo

A DM9 anuncia o lançamento do ‘Art Directors Day’ – convida diretores de arte, estudantes de arte e designers de todo o Brasil e do mundo a visitarem a agência no dia 02 de abril para mostrarem seu portfólio a Nizan Guanaes, sócio-fundador da DM9 e do Grupo ABC, e à liderança criativa da agência. Brasileiros e estrangeiros podem participar. Os brasileiros devem enviar um e-mail com nome, telefone e cidade para [email protected]. Para quem mora fora do Brasil, os portfólios serao aceitos pelo [email protected]. O prazo para envio é o dia 24 de março. Na semana seguinte, a agência passará aos interessados as coordenadas para o dia da análise dos portfólios, com o horário de chegada e documentos necessários. Nizan Guanaes voltou à DM9 no início de fevereiro com o propósito de dar uma “chacoalhada” na agência. Essa iniciativa de abrir as portas aos diretores de arte faz parte do movimento #tudodenovo. Segundo Nizan, a intençao é trazer novos grandes talentos para a DM9, de todas as idades e perfis – “o critério é ser incrível”, diz.

