Comercial da Coca celebra mulheres sauditas que agora podem dirigir

A Coca-Cola resolveu comemorar o fato de as mulheres finalmente terem permissao para dirigir na Arábia Saudita nesse novo comercial, ‘Change Has A Taste‘ – em português, ‘A Mudança Tem um Sabor‘. A proibiçao, única no mundo, foi desfeita em setembro, depois de anos de protestos. No comercial da Coca, um pai se prepara para deixar a filha dirigir seu carro pela 1ª vez. Para que ela se concentre, ele usa uma garrafa de Coca, é claro. ;-) Nas redes sociais, alguns consumidores parabenizaram a marca por se posicionar, enquanto outros disseram que se trata de uma exploraçao financeira sobre os direitos das mulheres. O que você acha? Nota do AdFreak.

