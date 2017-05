Comercial da Skittles era tao estranho que foi retirado do YouTube – mau gosto?

Nao é a 1ª vez que a Skittles recorre a esquisitices para um de seus comerciais, mas agora a marca pode ter ido longe demais na “bizarrice”. Em seu comercial para o Dia das Mães, mostrou mãe e filho – ele adulto, ela já uma senhora de idade – ainda unidos pelo cordao umbilical. A cena pra lá de estranha provocou algumas reclamaçoes do público, o que levou a Skittles a remover o filme do YouTube. Explicando a decisao, Matt Montei, diretor sênior da Wrigley U.S., detentora da marca, disse que “nós fizemos esse vídeo para todas as mães que gostam de piadas grotescas, e estamos removendo para todas as mães que nao gostam. Feliz Dia das Mães.” Em canais alternativos, no entanto, o vídeo ainda está disponível – veja acima. Saiu no AdFreak.

publicidade publicidade