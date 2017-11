Comercial de Natal reimagina Cinderela na época das redes sociais

O comercial de Natal da loja britânica Debenhams parte de uma premissa curiosa: será que, se a história de Cinderela acontecesse nos dias atuais, seria mais fácil para o príncipe encontrá-la, já que teria a ajuda das redes sociais? No vídeo, narrado pelo ator Ewan McGregor (que faz uma pontinha no final), Cinderela e o príncipe compartilham um momento especial num trem. Porém, a pressa faz com que ela salte rapidamente, deixando para trás seu sapato. Cada um deles lança uma hashtag para ajudar a encontrar o outro na internet, fazendo com que a história viralize, mas mesmo assim nao é fácil para que eles se encontrem. A ideia é da agência J. Walter Thompson, de Londres. Nota do AdFreak.

