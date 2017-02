Comercial imagina um mundo onde mulheres cientistas sao tratadas como celebridades

E se as cientistas mulheres fossem tratadas como celebridades? Essa é a pergunta que o novo comercial da GE levanta. O vídeo utiliza uma importante cientista americana, Millie Dresselhaus, vencedora da Medalha Nacional de Ciência em Engenharia, e mostra o que aconteceria se ela fosse vista como uma Kim Kardashian, Gisele Bündchen ou Jennifer Lawrence – as crianças se vestiriam como ela no Halloween, pais colocariam o nome dela nas filhas e haveria até mesmo um emoji com o rosto de Millie. Na verdade, o comercial faz parte de uma campanha da GE para anunciar que está contratando mais mulheres em cargos técnicos. A empresa declarou que pretende contratar cerca de 20 mil mulheres até 2020, para equiparar com o número de homens em cargos desse setor na própria GE. Nota do Huffington Post.

