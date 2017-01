Commonwealth//McCann tem novo líder para o mercado brasileiro

A Commonwealth//McCann, agência do McCann Worldgroup dedicada à General Motors (GM) e à marca Chevrolet, designa um novo líder para sua operaçao brasileira. A partir de hoje, Tiago Lara (ex-Audi) é o novo vice-presidente sênior e diretor de negócio da Commonwealth//McCann Brazil. Lara se reportará diretamente tanto a Fernando Fascioli, Presidente do McCann Worldgroup para América Latina e Caribe, quanto para Kate MacNevin, Diretora Executiva Global de Operaçoes da Commonwealth//McCann. Com mais de 15 anos de experiência, sendo 6 deles no setor automotivo, Lara trabalhou anteriormente na Volkswagen e em agências como Neogama, Africa e Dentsu. Martin Ortells, SVP, Diretor de Negócio para a América Latina, supervisionará a operaçao da América do Sul fora do Brasil, e assumirá responsabilidades adicionais a serem anunciadas futuramente.

