Como 1 simples anúncio impresso está ajudando a salvar vidas na Polônia

Todos os anos, na Polônia, mais de 100 pessoas morrem intoxicadas por monóxido de carbono. Uma das principais causas é o mau funcionamento dos sistemas de ventilaçao residenciais. Pensando nisso, a Grey, em parceria com o Corpo de Bombeiros e grandes varejistas nacionais, criou um folheto capaz de salvar vidas. E o que ele tem de especial? Alguma tecnologia revolucionária? Nenhuma. Na verdade, uma instruçao bem simples – a de que a pessoa coloque o flier na frente de uma grade de ventilaçao da sua casa. Se o folheto nao grudar, significa que ela corre o risco de ser intoxicada por monóxido de carbono e deve abrir uma janela imediatamente, além de entrar em contato com um profissional para inspecionar o sistema de ventilaçao – veja no vídeo. Ao todo, 28 milhoes desses anúncios foram impressos e enviados para as casas dos poloneses. Com Creativity e Adweek.

