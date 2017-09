Como cocaína, propagandas de ‘Narcos’ surgem em banheiros de bares e baladas

Nao deve ser fácil pensar em campanhas para uma série sobre cocaína como ‘Narcos‘, da Netflix, certo? Errado. Para divulgar a 3ª temporada, que acaba de estrear, a agência DonerLA tem utilizado um local comumente associado ao uso de drogas – os banheiros de bares e baladas. Nesses lugares, a agência espalha adesivos transparentes com a mensagem – “Aqui nos anos 90? Há uma chance de 80% de que esse pó tenha vindo do Cartel de Cali“. Ao lado da inscriçao, a imagem de uma nota de 1 dólar enrolada e de pó branco. A campanha está fazendo tanto sucesso que os adesivos têm sido arrancados por quem os encontra, talvez para levar para casa como lembrança. A agência também fez porta-copos customizados em formato de espelho, para simular a superfície na qual boa parte dos usuários cheira cocaína. Genial, nao? Do AdFreak.

publicidade publicidade