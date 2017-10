Como o excesso de trabalho nas agências tem afetado a saúde dos funcionários

Uma thread recente do Reddit levantou, mais uma vez, um assunto que nao é novidade – o desequilíbrio entre vida pessoal e profissional para quem trabalha na indústria publicitária. A discussao foi iniciada pelo funcionário de uma grande agência que, por trabalhar até tarde, cerca de 50 horas por semana, diz sofrer de estresse, ficar doente com mais frequência e ter problemas de pele que nao tinha antes de seu atual emprego. No geral, se diz infeliz, e quer saber se outros também têm os mesmos problemas e como lidam com eles. Nas dezenas de comentários que se seguem, as reclamaçoes se repetem – ansiedade, depressao e insônia sao os males mais frequentemente associados à carga de trabalho excessiva das agências. Outro problema recorrente é o alcoolismo. Muitos publicitários usam o álcool como uma válvula de escape – ele serve como “recompensa” por trabalharem até tarde, para comemorar quando ganham uma conta ou para afogar as mágoas quando perdem outra. “(…) Espero deseperadamente que isso melhore, mas algo me diz que eu preciso sair fora”, diz o usuário que deu início à thread. Acompanhe aqui – e quem sabe até contribua com o seu depoimento. Via AgencySpy.

