Como uma novela | ‘Game of Thrones’ gravará vários finais para evitar spoilers

Essa última temporada de ‘Game of Thrones‘, a 7ª, foi um desastre em termos de spoilers. Toda a trama da temporada vazou na internet, além do fato de que a HBO sofreu um ataque hacker que resultou na divulgaçao de um episódio antes da hora. Isso sem contar a HBO da Espanha, que transmitiu um episódio fora da ordem e antecipou ao mundo o que aconteceria na série. Para evitar novas confusoes, o canal decidiu inovar para a 8ª e última temporada da série – serao gravados finais diferentes, para evitar que as pessoas saibam antes da hora qual será o verdadeiro final da guerra pelo Trono de Ferro. “Você tem que fazer isso numa série longa, porque, quando você está gravando algo, as pessoas descobrem”, disse o presidente da HBO, Casey Bloys. Mal sabe ele que as novelas brasileiras fazem isso há tempos… Enfim, mesmo assim, Bloys ainda nao confirmou que a última temporada da série sairá em 2018 – dependendo das dificuldades de produçao, pode ser que os fãs tenham que esperar até 2019. Notícia do A.V. Club.

