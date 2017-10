Companhia aérea usa VR p/ convencer passageiros a investir mais em seu voo

A companhia aérea holandesa KLM tem confiança de que basta os passageiros experimentarem como é voar com ela para se apaixonarem. Por isso, resolveu fazer um teste – entregar gratuitamente a passageiros de companhias aéreas de baixo custo alguns óculos VR, com os quais é possível experimentar como é voar com a KLM. O teste foi filmado no aeroporto JFK, em Nova Iorque, e os óculos VR mostravam tudo o que a KLM poderia oferecer se os passageiros tivessem optado por ela – entretenimento, leitura de jornais e uma equipe de voo pronta para atender. Quem sabe, da próxima vez, essas pessoas escolham voar pagando um pouco mais caro… ;-) Nota do AdFreak.

