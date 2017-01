Compra de espaço publicitário em Sao Paulo ultrapassou R$ 28 bi em 2016

Sao Paulo, que comemorou seu 463º aniversário nesta 4ª feira (25), somou, de janeiro a novembro de 2016, R$ 28,2 bilhoes em compra de espaços publicitários, o que representou uma variaçao de 0,4% na comparaçao com o mesmo período de 2015. De acordo com dados da Kantar IBOPE Media, que monitora o investimento bruto em publicidade de 41 praças espalhadas pelo Brasil, os meios de comunicaçao na capital paulista receberam campanhas de mais de 5.600 anunciantes, que movimentaram 280 categorias de produtos. O meio com maior participaçao foi a TV aberta (67%), seguida por Jornal (21%). “Em relaçao às propagandas na TV aberta, as campanhas autorizadas por Sao Paulo foram responsáveis por 76% dos investimentos na praça entre janeiro e novembro do ano passado, o equivalente a R$ 14,9 bilhoes em anúncios”, comenta Rita Romero, diretora de Monitor da Kantar IBOPE Media.

