CONAR lança campanha diferenciando gosto pessoal de conteúdo ofensivo

A nova campanha do CONAR – Conselho Nacional de Autoregulamentaçao Publicitária – ilustra as diferenças entre o que é gosto pessoal e o que é ofensivo e ilegal na propaganda. Criada pela AlmapBBDO para veiculaçao em rede nacional, traz 2 filmes que ilustram o que separa o conteúdo antiético e ofensivo daquilo que simplesmente desagrada o público por nao corresponder às suas preferências pessoais e expectativas. Além dos comerciais que você confere nessa nota, a campanha conta com anúncios impressos e spot para rádio.

