CONAR recebe reclamaçoes sobre sua própria campanha, avalia se abrirá processo

Lembra da nova campanha do CONAR, criada pela AlmapBBDO para diferenciar gosto pessoal de conteúdo ofensivo? Pois bem – o órgao, que regulamenta os conteúdos que circulam na propaganda brasileira, recebeu reclamaçoes de profissionais do mercado sobre o tom de sua própria campanha. E quem faz o julgamento quando a acusaçao cai sobre o juiz? Segundo o M&M, “o Conselho ainda nao encontrou, em seu próprio estatuto, justificativas que o levem a acatar as denúncias e abrir processo contra sua própria mensagem publicitária. Essa situaçao poderá mudar nos próximos dias dependendo da pertinência e da argumentaçao das denúncias que, eventualmente, chegarem ao órgao.” Isso, aliás, já aconteceu antes. Em 2002 e em 2014, o Conselho Nacional de Autorregulamentaçao Publicitária recebeu denúncias sobre outros de seus comerciais e abriu processo para avaliaçao, mas em ambos os casos os processos foram arquivados.

