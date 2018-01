Condenado à morte pede Burger King para última refeiçao – veja esse comercial

Ideia da agência Buzzman, da França, esse comercial mostra um prisioneiro no corredor da morte, prestes a ser executado, recebendo sua última refeiçao – um Whopper do Burger King. A história, no entanto, nao termina por aí. Quao longe alguém estaria disposto a ir por um hambúrguer? Assista e descubra – e acredite se quiser. ;-) Saiu no AdFreak.

publicidade publicidade