“Contra as ilegalidades salariais” – jornal francês cobra mais dos homens

Apesar da lei, a diferença nos salários entre homens e mulheres é hoje de 25% na França. Para divulgar esta injustiça, o Libération decidiu aplicar, por um dia, a mesma diferença no seu preço de venda – qual seja, 25 centavos a mais para os homens. Assim, portanto, neste dia 08 de março, há 2 preços para o mesmo jornal. Puniçao? Nao – contribuiçao. Esse dinheiro será revertido ao ‘Laboratório da Igualdade’, que há anos luta pela igualdade entre homens e mulheres. Et vive la France. Com Europe1.

