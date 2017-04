Contrataçao em massa | CP+B anuncia chegada de 19 novos profissionais

Em decorrência do crescimento da operaçao brasileira com a chegada de novos clientes, a Crispin Porter + Bogusky anuncia a contrataçao de 19 novos profissionais nas áreas de atendimento, planejamento, produçao gráfica, criaçao, produçao, mídia, planejamento, social e administraçao/financeiro. Gabriela Sanchez (ex-F/Nazca Saatchi & Saatchi) e Daniel Kolb (ex-Ogilvy) sao os novos gerentes de Planejamento da agência. Na Criaçao, chegam os diretores de arte Vitor Fubu (ex-AlmalpBBDO) e Alex Oliveira (ex-Havas) e o redator jr. Thiago Toledo (ex-Cia. Santista). Quatro novas pessoas passam a integrar a equipe de Atendimento: a diretora de contas Renata Sarmento (ex-Cyrela), as executivas de contas Rafaella Blasotti (ex-Young & Rubicam) e Barbara Gomes (ex-F/Nazca Saatchi & Saatchi), e a assistente de atendimento Nanci Paiva (ex-LOV). Na Mídia, Vinicius Moraes (ex-FCB) assume como um dos supervisores e chegam os assistentes Guilherme Cardoso (ex-mcgarrybowen) e Matheus Barbian (ex-LinkedIn). A dupla de arte-finalistas Carlos Zamorano (ex-AlmapBBDO) e Ricardo Sanches (ex-F.biz) passam a fazer parte da área de produçao gráfica, que contará também com o produtor gráfico jr. Marcio Santos (ex-AlmapBBDO). No administrativo/financeiro, duas novas profissionais: a assistente Daniela Nascimento (ex-Emporio Naka) e a coordenadora de checking Mariana Santos (ex-agência Mood). Outras duas áreas da CP+B Brasil ganham reforço: a Produçao passa a contar com a revisora Aline Ohkawa (ex-Revolution) e Luciane Arias (ex-Bold Conteúdo) assume como gerente de projetos digitais.

