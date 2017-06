Copa das Confederaçoes | Portugal vence a Rússia e faz o país sorrir

Ontem, no jogo Portugal x Rússia pela Copa das Confederaçoes, em Moscou, Cristiano Ronaldo entrou em campo com uma menininha muito especial, fã do craque português. Piegas? Jogada de marketing? Ou a força de uma imagem que pode fazer o país sorrir, ainda triste com os últimos acontecimentos, com este gesto campeao? A ‘alma’ portuguesa agradece. Em tempo: CR marcou o gol da partida. Aliás, 2…

publicidade publicidade