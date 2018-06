Copa do Mundo | Skol une Brasil e Islândia no futebol

Se depender da Skol, nao vai faltar torcida para a Islândia no próximo sábado. Apesar de ser o país com a menor populaçao a entrar na competiçao, a marca de cerveja está lançando uma campanha para os brasileiros engrossem a torcida. Isso porque “SKÁL”, que aqui no Brasil se pronuncia “SKOL”, é a palavra que os islandeses utilizam para brindar. Agora, eles que sempre pediram uma Skol, vao ganhar – a marca promete dar Skol de graça para os islandeses. Só com uma pequena condiçao – eles ganharem da Argentina. ;-) Criada pela F/Nazca Saatchi & Saatchi, a campanha atravessou o Atlântico para unir as torcidas com outdoors e anúncios de jornal veiculados na Islândia. A propósito, a estreia do país na Copa do Mundo é no próximo sábado, dia 16, às 10:00.

