#Copa2018 | BuzzFeed Brasil lança programa ao vivo no Twitter

O BuzzFeed Brasil anuncia o lançamento de um novo programa ao vivo no Twitter, o ‘Seleçao BuzzFeed’, que será transmitido ao vivo diariamente na plataforma durante os 25 dias da Copa do Mundo, após o final do último jogo de cada dia. Uma mistura de cobertura do futebol, mídias sociais, memes e momentos de entretenimento que caracterizam as maluquices do torcedores brasileiros. Os programas terao duraçao de 60 a 80 minutos e serao apresentados por Davi Rocha e Raphael Evangelista, ambos do BuzzFeed Brasil. O 1º episódio será transmitido hoje, 5ª feira (14), ao vivo dos estúdios do BuzzFeed em Sao Paulo, logo após o jogo entre a Rússia e Arábia Saudita – a partida inaugural da Copa é ao meio-dia, horário de Brasília.

