Copacabana na Paulista? Snickers leva sintomas da fome para cartoes postais de Sao Paulo

Quem caminha pelas principais ruas de Sao Paulo já está exposto à nova campanha do chocolate Snickers. Seguindo o conceito da campanha “Como você fica quando está com fome”, mobiliários urbanos da cidade exibem mensagens como “Bem-vindo à Copacabana” em plena Avenida Paulista e “Bem-Vindo ao Rio de Janeiro” no Aeroporto de Guarulhos. Trata-se de uma brincadeira com as confusoes geradas pela fome, mote central da comunicaçao da marca. As peças mostram que, com fome, as pessoas ficam ‘perdidonas’ e acabam se colocando em situaçoes inusitadas. ;-) A campanha é da AlmapBBDO. Na imagem, a peça instalada na Avenida Paulista, em frente ao MASP, um dos cartoes postais de Sao Paulo.

