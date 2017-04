Corinthians entra em campo com novo uniforme – Sao Jorge é a inspiraçao

O Corinthians entra em campo na tarde desse domingo, dia 23, na busca pela vaga na final do Paulistao, com suas novas camisas para a temporada. Os novos uniforme sao inspirados em Sao Jorge, o santo padroeiro do clube. A camisa principal é branca com uma faixa vertical pontiaguda, na cor preta – uma referência à lança de Sao Jorge na clássica representaçao em que o santo derrota o dragao. Calçao preto e meias brancas completam o uniforme. A 2ª camisa traz de volta as listras verticais brancas, também em formato pontiagudo em homenagem à lança do padroeiro. Na parte interna, atrás do pescoço, a inscriçao “13.10.1977” celebra uma data histórica – o fim do jejum de títulos de quase 23 anos, quando o time conquistou o Paulistao. O short é branco e as meias pretas completam o uniforme. Os 100 primeiros torcedores que adquirirem as novas camisas no site da Nike e na loja da Arena Corinthians ganharao uma medalhinha inspirada em Sao Jorge e na histórica conquista de 1977. Diversas açoes foram programadas para celebrar o lançamento – a comunicaçao da campanha, intitulada #féalvinegra, poderá ser vista nos teloes da Arena Corinthians, placas de campo e na nova roupagem do ônibus oficial do time. Os torcedores também poderao conferir e interagir com uma instalaçao das camisas em frente ao grande telao da Arena, na ala Leste do estádio.

