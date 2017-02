CowParade Brasil completa 10 anos e volta à Sao Paulo

Considerado um dos maiores e mais bem-sucedidos eventos contemporâneos de exposiçao de arte de rua do mundo, a CowParade Brasil completa 10 anos e traz de volta à Sao Paulo a alegria e beleza das vaquinhas coloridas. Inspirada pela temática “Uma viagem pelo mundo”, a nova ediçao vai homenagear as 45 cidades que já receberam a CowParade. Os artistas interessados podem se inscrever no site cowparade.com.br até o dia 19 de fevereiro. As esculturas serao distribuídas pela capital paulista a partir de 26 de abril. A última ediçao paulista da CowParade aconteceu em 2010. Ao redor do mundo, mais de 10 mil artistas já participaram da exposiçao e estima-se que mais de 500 milhoes de pessoas tenham visto uma das esculturas. Sempre ao final do evento, as peças sao leiloadas e o dinheiro arrecadado é destinado a instituiçoes beneficentes.

