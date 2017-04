CP+B anuncia conquista da conta de Bauducco nos EUA e Visconti no Brasil

A Bauducco escolheu a Crispin Porter + Bogusky como sua nova agência nos EUA. O negócio contará com as equipes da CP+B Miami e CP+B Brasil para fortalecer a presença da marca em terras americanas – desde outubro de 2016, a gestao das agências brasileira e americana é feita pelos sócios Vinicius Reis, André Kassu e Marcos Medeiros. Claudia Machado, do escritório de Miami, e Renata Wirthmann, do escritório de Sao Paulo, comandarao a conta em parceria. Recentemente, a Bauducco anunciou a abertura de uma fábrica em Miami com 8 mil metros quadrados, que vai produzir nos EUA panetones e waffers – os hits de vendas–, além de biscoitos e torradas. No Brasil, a Visconti também passa a integrar o portfólio de clientes da CP+B. A agência será responsável por toda a comunicaçao integrada da marca fundada em 1962 e adquirida pelo grupo Bauducco em 2001.

