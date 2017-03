Crânio de King Kong aparece em estaçao de trem de Melbourne, na Austrália

Para divulgar a estreia de ‘Kong: Skull Island’ (Kong: A Ilha da Caveira), a JCDecaux e o Roadshow colocaram uma réplica do crânio gigante de King Kong na Southern Cross Station, estaçao de trem de Melbourne, na Austrália. A peça mede 6m x 3,75m x 3,2m e domina a entrada da estaçao desde a última 6ª feira. Outras açoes de divulgaçao do longa-metragem estao previstas para o mesmo local durante todo o mês de março, como banners gigantes descendo do teto e teloes digitais exibindo imagens geradas pelos usuários e marcadas com a hashtag #KongSkull. Via Adland.

publicidade publicidade