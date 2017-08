Criador da Lei de Godwin libera comparaçoes com nazistas após Charlottesville

Se você já discutiu na internet, provavelmente já ouviu falar na famosa ‘Lei de Godwin‘. Basicamente, o que ela diz é que “à medida em que uma discussao na internet se alonga, aumenta a probabilidade de alguém fazer uma comparaçao envolvendo Hitler ou nazistas“. De fato, é algo que acontece com frequência, em discussoes sobre os mais variados temas, de maneira quase sempre exagerada e descabida – é isso que a tal lei critica. Porém, Mike Godwin, criador da lei, resolveu abrir uma exceçao após os eventos dos últimos dias em Charlottesville, na Virgínia, EUA. Nesse caso, membros da ‘alt right‘ (‘direita alternativa‘, em traduçao livre) se reuniram e utilizaram símbolos e gestos nazistas em sua marcha. Normalmente, porém, essas pessoas fazem questao de ressaltar que nao sao nazistas. “Por favor, comparem esses cabeças de m**** com os nazistas. À vontade. Eu estou com vocês“, escreveu o Godwin original em sua página no Facebook. Quando até alguém que nao tolera comparaçoes com os nazistas admite que, sim, havia nazistas em Charlottesville, é bom abrir o olho. Nota do Gizmodo.

