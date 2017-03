Crianças invadem escritório onde pai dáva entrevista ao vivo para a BBC (!)

Está fazendo o maior sucesso na internet um vídeo que mostra o cientista político Robert Kelly, correspondente da BBC, sendo interrompido por seus filhos durante uma entrevista que dáva, ao vivo, de seu escritório. Robert falava sobre a Coréia do Sul via webcam, quando uma de suas filhas entra no cômodo feliz da vida. :-) Pra piorar a situaçao – na verdade, pra deixar tudo ainda mais engraçado –, em seguida entra no escritório também um bebê num andador. Por fim, uma mulher desesperada aparece às pressas para retirar as crianças dali. A cena toda é hilária e fez o vídeo viralizar nessa 6ª feira – assista acima. Via Shortlist.

