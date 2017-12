Crianças reagem ao muro de Donald Trump feito de Lego – veja isso

Crianças entre 6 e 11 anos foram chamadas para participar de um grupo de discussao sobre um novo brinquedo chamado ‘The Wall’. Construído com blocos de montar similares a Lego, o tal brinquedo nada é mais do que um muro cinza e sem graça – uma referência ao muro que Donald Trump pretende construir na fronteira dos EUA com o México. Entre as opinioes dos pequenos, pérolas como “Nao dá pra fazer nada com isso”, “Por que você faria um muro?” e “No dia depois do Natal eu jogaria isso fora”. Um dos melhores comentários, no entanto, vem quando o moderador pergunta – “Por que vc tem um muro?”, ao que uma criança responde – “Tipo… para manter os caras maus longe da sua casa?” – e uma 2ª criança questiona – “Como você sabe que alguém é mau?”. O vídeo é criaçao da agência David&Goliath para o Esperanza Immigrant Rights Project, de Los Angeles, que defende os direitos dos imigrantes. Saiu no AdFreak.

