A crise chegou na praia – ao invés da bandeira vermelha, uma camiseta velha

A crise econômica do Rio pode ser vista até nas praias cariocas, observa o Ancelmo – “Esta bandeira vermelha, que alerta para o perigo no mar de Ipanema, na altura da Rua Vinicius de Moraes, nao é uma… bandeira. E sim uma camiseta velha e surrada com a inscriçao ‘Guardiao de piscina’”. =/ Foto de Eduardo Mack.

publicidade publicidade