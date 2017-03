Cristiano Ronaldo é o novo nome do aeroporto na Ilha da Madeira

Nao é por nada nao, mas o nome do famoso craque do futebol mundial, o português Cristiano Ronaldo, está em todas – agora virou até nome, ou melhor, novo nome do aeroporto da Ilha da Madeira, sua terra natal. Está certo que a escolha gerou uma certa polêmica, mas nada que pudesse derrubar a tao merecida honraria. E o resultado está aí – o novo nome do aeroporto aterrou como notícia de 1ª página no jornal ‘i’ de hoje. A cerimônia será realizada no dia 29 de março e contará com a presença do homenageado, do presidente da República e de outras personalidades e convidados.

