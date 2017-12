Cristiano Ronaldo recebe a 5º Bola de Ouro – quem será o próximo?

Claro, só deu ele nas 1as páginas dos jornais de hoje. O jogador português do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, recebeu pela 5ª vez a Bola de Ouro, prêmio atribuído pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do ano. A Bola de Ouro foi entregue ontem, na Torre Eiffel, em Paris, com a presença de amigos, família e convidados. Entre eles, alguns jogadores, treinadores, dirigentes e outros craques de um passado recente. Os brasileiros Ronaldo, Roberto Carlos e Cacá também estavam na plateia. Lionel Messi, o 2º mais votado pelos jornalistas esportivos que fazem a escolha do prêmio, também já recebeu 5 Bolas de Ouro e, dessa vez, nao compareceu à cerimônia. Neymar foi o 3º colocado. De poucas palavras, mas precisas como os seus chutes a gol, Cristiano Ronaldo deu a seguinte resposta – aquela que todos gostariam de fazer. E quem poderá ser o próximo Ronaldo? “Somos todos diferentes (…) ter potencial nao chega. É preciso ser profissional, ser ético”. Um aviso para o mais que milionário e pouco transparente mundo do futebol?

