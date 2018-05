Curiosidade – sabe qual é o logo mais compartilhado nas redes sociais esse ano?

Usando sua ferramenta de detecçao de imagens, a Brandwatch conseguiu determinar as 10 marcas mais visíveis nas redes sociais em 2018 – mais especificamente no Instagram e no Twitter. Em 1º lugar está – vc adivinharia essa? – a Adidas, que tem seu logo compartilhado 6,6 milhoes de vezes nessas duas plataformas todo mês. Isso é o equivalente a 154 imagens por minuto, 3 novas imagens por segundo. Completando o top 3 estao Nike e Google, que têm seus logos compartilhados em 5,1 milhoes e 3,8 milhoes de imagens por mês, respectivamente. Veja o top 10 abaixo e mais sobre o estudo da Brandwatch aqui. Via DesignTAXI.

