‘Curtindo a Vida Adoidado’ completa 31 anos, Domino’s vai exibir ao vivo pelo Facebook

Clássico da ‘Sessao da Tarde’, ‘Curtindo a Vida Adoidado’ (Ferris Bueller’s Day Off) foi lançado em 11 de junho de 1986. Para comemorar o 31º aniversário de lançamento, a Domino’s Pizza, em parceria com a Epix e a agência CP+B, vai transmitir o filme ao vivo pelo Facebook, nesse domingo, dia 11. Nos EUA, a açao é combinada com descontos para pedidos online. A rede de pizzarias, aliás, parece ser mesmo fã de Ferris Bueller – ainda este ano, recriou a famosa corrida do personagem para casa em um vídeo promocional para seu aplicativo ‘Domino’s Tracker’, veja abaixo. Com informaçoes do AdFreak.

