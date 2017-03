David Droga recebe o Leao de St. Mark no Cannes Lions 2017

O calor está chegando aqui na Europa e o Cannes Lions 2017 também. Vontade de participar é o que nao falta mas, por enquanto, é melhor ficar de olho no site desse festival de criatividade e na sua sempre inusitada programaçao. Notícia divulgada ontem, David Droga irá receber o Leao de St.Mark – prêmio que destaca a contribuiçao dada por esse profissional à indústria criativa. Lembrar que, no ano passado, este mesmo prêmio foi entregue ao Marcello Serpa, ex-sócio da AlmapBBDO. David Droga é um dos criativos mais premiados da história do Cannes Lions – já conquistou neste festival mais de 70 Leoes de Ouro e 15 Grandes Prêmios.

