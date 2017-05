De novo Cauã para o Dia dos Namorados da Lupo – agora atendendo a pedidos

No último Dia dos Namorados, a Lupo lançou uma campanha estrelada por Cauã Reymond na qual o ator pedia uma “ajudinha” a uma cliente sobre o que ele compraria para sua namorada. No filme, a moça experimentava diversas roupas da linha Lupo e Lupo Sport fazendo um desfile, enquanto Cauã assistia e aprovava as peças. Ao final, a mulher o cutucava, segurando uma pilha de cuecas, e também pedia uma maozinha. O filme terminava logo após Cauã aceitar o pedido inusitado. Nas redes sociais, o público pediu para que o ator provasse peças da linha íntima da marca. Atendendo ao recorrente pedido, a Lupo lança uma nova versao com a cena tao aguardada. Nela, assim que Cauã entra no provador, a moça começa a imaginá-lo de roupa íntima e seu pensamento é embalado por uma trilha envolvente. O ator sai do provador e a cliente diz à vendedora – “Eu vou levar tudo, inclusive ele”. ;-) A criaçao é da WMcCann, acaba de sair do forno.

