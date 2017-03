De olho na Skol – o q a marca fizer a seguir vai consolidar (ou nao) sua sinceridade

Falando sobre a recente açao ‘Reposter’, da Skol, no AdFreak, a editora Angela Natividad elogia a coragem da marca ao reconhecer seu passado sexista. Para quem nao viu, a Skol compartilhou anúncios seus antigos, que mostram mulheres seminuas sendo usadas como “isca”, e pediu que 6 ilustradoras recriassem essas mesmas peças para transmitir mensagens inclusivas e de respeito à mulher. “’Reposter’ de fato consegue fazer com que o sexismo soe batido, trazendo réplicas vívidas e revigorantes ao clichê ‘sexo vende’. Mas o que realmente amamos é como a Skol abertamente reconheceu seu próprio passado problemático, e procurou mudá-lo ativamente e abertamente”, diz Angela. Mas tudo faz parte de um trabalho contínuo que precisa ter coerência – “As marcas evoluem, e uma parte necessária disso é derrubar normas que, à luz das novas geraçoes, mostram sua idade. É uma imagem que pode ser muito feia, entao elas geralmente gostam de evoluir em silêncio, esperando que seus pecados do passado sejam esquecidos com novos consumidores e um assalto de nova criatividade. O problema é que pessoas criadas na era da informaçao tendem a nao esquecer tao facilmente, e uma pergunta que os novos consumidores perguntam é nao apenas o que você valoriza mas como você mostra isso. O que a Skol fez aqui ajuda a construir o que se tornará uma história coletiva de quem ela é. O que ela fará a seguir vai consolidar sua sinceridade”, conclui. A propósito, a açao é da F/Nazca Saatchi & Saatchi. Leia na íntegra aqui.

