De volta às origens – Nokia planeja relançar seu ‘tijolao’ 3310

Lembra desse clássico da Nokia? Quase 17 anos depois de seu lançamento, a empresa planeja relançar o Nokia 3310 no Mobile World Congress, que acontece entre os dias 27 de fevereiro e 02 de março em Barcelona. A informaçao, no entanto, nao é oficial – foi obtida por Evan Blass, do Venture Beat. Especula-se que o aparelho seja comercializado por €59, cerca de R$ 190, e anunciado como uma forma de conseguir bateria de longa duraçao. Isso sem contar que o 3310 tinha fama de “indestrutível”, capaz de aguentar qualquer pancada – o “Wolverine dos telefones”, como diz o The Next Web. Lembra dos memes? O site também observa que, apesar da Nokia nao fabricar o aparelho há anos, ainda há muita gente nostálgica desse modelo específico, que pode ser encontrado em sites como eBay e Amazon Marketplace. Um retorno, portanto, pode ser bastante apreciado por quem quer um telefone durável, cuja bateria só precise ser recarregada a cada tantos dias e que, ainda por cima, vem com o jogo da cobrinha. ;-)

