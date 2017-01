‘Deadpool’ pode ser indicado ao Oscar de melhor filme, faz promoçao bem ao seu estilo

Com a notícia de que ‘Deadpool’ tem chances reais de ser indicado ao Oscar de melhor filme, a Fox já preparou um vídeo ‘For Your Consideration’ – aqueles clipes destinados aos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tentando convencê-los de que a produçao vale a sua consideraçao. Ao invés de citar números de bilheteria ou indicaçoes e prêmios que o longa-metragem recebeu, no entanto, o estúdio decidiu promover o filme no melhor estilo ‘Deadpool’. O vídeo, compartilhado no Twitter pelo ator Ryan Reynolds – que interpreta o anti-herói Deadpool –, cita, por exemplo, o número de minutos humilhantes, de cartas de rejeiçao da Fox, de vídeos vazados e de unicórnios mágicos presentes no filme, veja abaixo. Os indicados ao Oscar serao anunciados no dia 24 de janeiro. Via io9.

