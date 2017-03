Debaixo do nosso nariz – final de ‘Logan’ foi previsto em ‘Wolverine: Imortal’

Atençao: essa nota contém SPOILERS do filme ‘Logan‘. Entao, se você ainda nao assistiu, talvez seja melhor nao continuar lendo. Continue por sua conta e risco. ;-) O bonito final de ‘Logan‘, último filme de Hugh Jackman como Wolverine, foi previsto em ‘Wolverine: Imortal‘, de 2013. Ambos os filmes sao dirigidos por James Mangold e roteirizados por Scott Frank. No longa de 2013, a personagem Yukio tem o poder de ver como as pessoas vao morrer, e ela avisa Logan de que viu sua morte: “nao consigo ver a cena completa, é como se eu estivesse espiando pela fechadura. Mas eu sempre acerto. Tudo que consigo ver é uma parte da vida de uma pessoa, a morte dela, e eu vi a sua“, diz Yukio ao nosso herói. “Eu vejo você deitado, tem sangue por todos os lados. Você está segurando seu próprio coraçao em suas maos. Nao está batendo“. Em ‘Wolverine: Imortal‘, essa profecia parece fazer referência a uma cena em que Logan tem de remover um parasita do próprio coraçao. Mas, depois de ‘Logan‘, ela parece ter ganhado novo significado: no final do novo filme, ele morre coberto de sangue, segurando a mao de Laura, a filha que ele “adota” ao longo da história. Um fã perguntou a James Mangold no Twitter se era isso mesmo, se a profecia real era essa, e ele confirmou – veja abaixo. Nota da Hollywood Reporter. | No vídeo acima você confere a cena de ‘Wolverine: Imortal’ com a falsa morte do herói

And the prize goes to Maurice! https://t.co/9GyRffqUlg — Mangold (@mang0ld) 9 de março de 2017

