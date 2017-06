Depois de 7 anos, site de humor ‘Falha de Sao Paulo’ deve voltar ao ar – STJ liberou

Em seu blog n’O Globo, Lauro Jardim informa que “a Quarta Turma do STJ decidiu liberar o site de humor ‘Falha de Sao Paulo’, criado pelos irmaos Lino e Mario Bocchini para satirizar a cobertura jornalística do jornal ‘Folha de S. Paulo’.” Do total de 5 votos, 4 foram a favor dos irmaos Bocchini. O site manteve-se em funcionamento por menos de 1 mês – em setembro de 2010, foi retirado do ar depois de um processo judicial da Folha, que alegou uso indevido de marca. Segundo o veículo, a ‘Falha de Sao Paulo’ teria copiado o projeto gráfico e o logo do impresso e os explorado comercialmente. A decisao dessa 4ª feira, dia 21, é a 1ª vitória de Lino e Mario, que perderam em 1ª e 2ª instância no estado de Sao Paulo. Sete anos após a abertura do processo pela Folha, a suspensao do site satírico continua sendo considerado um caso clássico de censura na área da comunicaçao. O jornal ainda pode recorrer da decisao, mas os irmaos Bocchini já estudam a retomada do site – “(…) a intençao é recolocar no ar, sim, nem que seja para ser uma memória do caso e um alerta para que nao se repitam novas situaçoes de censura como esta.” Com informaçoes também da revista Forum.

