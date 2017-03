Depois de comercial do Kindle, Joao Doria manda recado para Amazon – veja

Nessa 2ª feira, o Kindle lançou sua 1ª campanha no Brasil. No vídeo, a marca faz uma provocaçao a Joao Doria, que cobriu com tinta cinza vários grafites da capital paulista. Em vídeo divulgado agora há pouco no Facebook, o prefeito de Sao Paulo responde – diz que se a Amazon “gosta tanto de Sao Paulo, gosta tanto do Brasil, ajude a nossa cidade, ajude a quem precisa. Se vocês gostam realmente, doem livros para as bibliotecas, doem computadores para as escolas públicas municipais, doem aquilo que a populaçao precisa”, veja no vídeo logo abaixo. No texto que acompanha o post, Doria argumenta ainda que “existem várias formas da Amazon ter uma postura cidadã autêntica e nao oportunista.”

