Depois de irritar família real, Burger King retira o ‘King’ do logo na Bélgica

Lembra da campanha de lançamento do Burger King na Bélgica, sobre a qual falamos nessa 4ª feira aqui no Blue Bus? A família real belga nao gostou nem um pouco de ver o nome do rei Philippe envolvido em uma campanha publicitária. No site ‘Who is the King?’, o BK perguntava quem era o verdadeiro rei da Bélgica, numa óbvia referência à sua marca – ‘Burger King’, ‘Rei do Hambúrguer’. Como a campanha nao foi bem recebida pela monarquia, a rede de fast-food deu o braço a torcer – agora, no mesmo site em que convidava o público a escolher o seu rei, declara que “nao há lugar para 2 reis na Bélgica”. A frase vem logo abaixo do logo da rede, que sofreu uma alteraçao importante – nao tem mais o ‘King’, ficou só com o ‘Burger’. ;-) Apesar de ter irritado ninguém menos que a família real antes mesmo de abrir seu 1º restaurante no país, os planos da rede de iniciar suas operaçoes na Bélgica permanecem. Resta saber se em todas as suas lojas belgas a empresa vai ter coragem de abrir mao do ‘King’ na identidade visual, comenta o site da Creativity. ;-)

