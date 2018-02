Depois de mais 1 tiroteio, Boston Globe avisa – “nós sabemos o q vai acontecer a seguir”

O mais recente tiroteio em massa nos EUA, numa escola de ensino médio da cidade de Parkland, na semana passada, deixou 17 mortos. Foi o 13º tiroteio em massa apenas este ano no país. Como esse tipo de tragédia segue acontecendo com uma previsibilidade certeira – assim como é certeira a inércia das autoridades em resolver o problema, o Boston Globe fez questao de expressar sua indignaçao na capa da ediçao dessa última 6ª feira, dia 16. “Nós sabemos o que vai acontecer a seguir”, avisa o jornal em letras garrafais. O que segue é um texto desesperançoso do comentarista Nestor Ramos – “Parkland. Las Vegas. Sutherland Springs. Newtown. De novo e de novo: na América, tiroteios em massa se tornaram tao familiares que parecem seguir o mesmo roteiro triste. Ele será um homem, ou talvez ainda um menino. Ele terá um rifle semiautomático – uma AR-15, ou algo assim – e muitos pentes cheios de muniçao. A arma terá sido comprada legalmente, sem qualquer dificuldade. Ele entrará em uma escola, um show, um escritório. E abrirá fogo contra uma multidao de inocentes.” Mais adiante, Ramos finaliza – “Todas as promessas serao quebradas. Além da destruiçao na escola ou igreja ou show que se tornou uma galeria do tiroteio, tudo cairá muito cedo no esquecimento. E entao vai acontecer de novo. Seja ele quem for, já deve ter o rifle. E ele seguirá o roteiro. Nós também. Há apenas 3 coisas que nao sabemos sobre a próxima vez: quem, onde e quantos?” :-( Leia na íntegra aqui. Via Creativity.

