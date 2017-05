Deputado q defendeu receita original do Serenata de Amor agora é alvo da ‘Negociata de Amor’

Em julho do ano passado, o deputado Evair Vieira Melo, do PV do Espírito Santo, subiu ao palanque para discursar em defesa do bombom Serenata de Amor (!). Segundo ele, a compra da Garoto pela Nestlé colocava em risco a receita original do bombom, considerado praticamente um patrimônio dos capixabas. Agora, o projeto ‘Negociata de Amor’ surge para apoiar a causa defendida por Evair, desde que ele se oponha a um projeto de lei que pretende enfraquecer o Estatuto do Desarmamento – o PL 3.722/12, que prevê que qualquer brasileiro a partir de 21 anos poderá portar armas livremente, inclusive sem necessidade de renovaçao do registro a cada 3 anos. A ideia é convencer Evair a apresentar um projeto de lei que torne o Estatuto do Desarmamento ainda mais forte – “se Evair topar ser nosso representante no Congresso, a gente se junta ao deputado na campanha pela volta do Serenata de Amor com seus ingredientes originais”, diz o site da iniciativa, que está recolhendo assinaturas para levar adiante a “negociata de amor”. ;-) O projeto foi ideia do Greg News, talk show comandado por Gregório Duvivier.

publicidade publicidade