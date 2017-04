“Desapega” – Boca de fumo aparece à venda em anúncio da OLX

Tem de tudo à venda na OLX, até… boca de fumo (!). Um anúncio publicado na semana passada divulgava uma boca de fumo – “beco” – “em bom estado de conservaçao”, com “boa clientela fiel”, que “nunca levou baculejo” e ainda com “buracos nas paredes para esconder os bagulhos”. O ponto de venda de drogas seria em Minas Gerais e o preço anunciado era de R$ 10.000. Segundo a coluna de Lauro Jardim n’O Globo, a OLX informa que o anúncio foi excluído e o usuário que colocou o “inusitado artigo” à venda foi permanentemente bloqueado do site.

