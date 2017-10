Desenhar um logo de cor nao é tao fácil quanto vc imagina – veja isso

Pensa que é fácil desenhar o logo de uma marca famosa de cor? Pense de novo. Um estudo do Signs.com mostrou que as pessoas se “embananam” quando precisam desenhar logos de marcas como Apple, Adidas, Burger King e Starbucks recorrendo única e exclusivamente à sua memória. A pesquisa reuniu os desenhos de 10 logos feitos por cerca de 150 norte-americanos – mais de 1.500 no total, veja abaixo. A principal conclusao é que, mesmo sendo amplamente visíveis no dia a dia dos consumidores, na nossa mente, esses símbolos nao passam de “visoes difusas”. No logo da Apple, por exemplo, 1 em cada 3 incluiu erroneamente um caule. E, enquanto 84% lembraram da mordida na maçã, 1 em cada 5 a desenhou do lado esquerdo da fruta, e nao do lado direito. Nesse link você confere os detalhes do estudo para cada logo desenhado. No geral, a pesquisa mostra que a maioria das pessoas, cerca de 80% no universo estudado, consegue lembrar as cores das marcas, enquanto formas e elementos sao mais difíceis de serem recordados. Além disso, quando os logos mudam ao longo do tempo, muita gente mistura as versoes novas e antigas. O estudo também mostrou que há confusao quando a publicidade utiliza símbolos fortes que nao estao presentes no logo – 21%, por exemplo, incluíram uma coroa inexistente no logo do Burger King. O veredito final? 16% desenharam logos quase perfeitos e 37% eram bons, mas nao perfeitos. Com AdFreak e Bored Panda.

