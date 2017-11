Desenho da Disney tem menino que se passa por princesa

A animaçao ‘Star vs. The Forces of Evil‘, que foi a 1ª produçao da Disney a ter um beijo entre um casal do mesmo sexo, continua testando os limites. Dessa vez, apresentou uma princesa que, na verdade, é um menino. O desenho conta as aventuras da princesa Star Butterfly e do amigo dela, Marco Diaz. Num episódio recente, Marco se disfarça como a Princesa Turdina para resgatar as estudantes de uma escola para princesas da diretora malvada. Até aí, normal, certo? Porém, quando a diretora arranca a camisa de Marco e revela seu peito peludo para desmascará-lo, as outras princesas protestam: “isso nao prova nada. Princesas também podem ser peludas“, diz uma delas. “O que importa se ela for um garoto? Ela nao disse nada de errado“, diz outra. “Ele também pode ser uma princesa, se ele quiser!“, completa uma 3ª. “Turdina é um estado de espírito“, finaliza outra princesa. Bastante progressista para um desenho da Disney. Nota do The Independent.

publicidade publicidade