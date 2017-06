Design como aliado para as crianças comerem vegetais – veja a ideia dessa agência

Como fazer as crianças comerem vegetais? Com embalagens que lembram super-heróis, é claro. :-) Essa foi a ideia da J. Walter Thompson de Amsterdam para o ‘SuperSaus’, molho comercializado pela rede de supermercados holandesa Plus. Segundo o fabricante, os molhos sao feitos de pura beterraba, cenoura e nabo. A ideia é substituir as tradicionais opçoes a que os pais recorrem para trazer sabor a alimentos que despertam cara feia nos pequenos – o catchup, por exemplo, que contém muito açúcar, ou a maionese, que contém muita gordura. Ou seja, se tudo der certo, os pais convencem seus filhos a comerem legumes e verduras apelando para o acréscimo do molho da embalagem divertida – e assim eles estarao comendo vegetais com molho de vegetais. Que tal? :-) Saiu no AdFreak.

