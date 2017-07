Designer cria camisas de futebol inspiradas em Game of Thrones, veja o resultado

De olho em um emprego com a Nike, a designer de moda Nerea Palacios, da Espanha, criou uma linha de camisas de futebol inspiradas em Game of Thrones. Todas as principais casas e facçoes do seriado ganharam seu próprio uniforme, da Casa Stark à Patrulha da Noite – veja abaixo. Já pensou uma Copa dos Sete Reinos de Westeros? ;-) A dica é do DesignTaxi.

